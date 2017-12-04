Саакашвили о возможной депортации в Грузию: надолго в тюрьму меня не посадят

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Украины и лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили считает, что даже в случае его депортации в Грузию, его выпустят из тюрьмы через несколько недель. Об этом он заявил в интервью "Страна.ua".

"Порошенко рискует. Ну выкинет он меня в Грузию, где против меня сфабриковано дело по статье «госпереворот» и еще по каким то статьям. Но потом я освобожусь из грузинской тюрьмы, опять заявлюсь в Украину... Меня выпустят из тюрьмы максимум через пару недель. В Грузии я минимум в два раза популярнее, чем в Украине... Надолго в тюрьму меня не посадят, я слишком большой для них. Порошенко рассматривает разные сценарии. Они думали о депортации в Грузию, Польшу, о том, как выдворить меня в Голландию, где есть близкие родственники", - заявил Саакашвили.

Читайте такжеВ Киеве завершился марш за принятие закона об импичменте президента

По его словам, его хотят "посадить, а дальше предоставить возможность выбора: или его выдадут в Грузию, или он уедет по собственной воле". Саакашвили заявил, что не будет сотрудничать по "надуманным обвинениям".

"Пошлю их к черту. Я не буду сотрудничать по надуманным обвинениям. И я точно знаю, что не смогу сидеть где-то в Польше и кусать себе локти – это хуже смерти. Что я там буду делать в этой Польше или Голландии?... Я уже стал частью жертвоприношения для Порошенко. И он постарается меня депортировать в Грузию. И будет платить деньги, чтобы меня там держали в тюрьме", - добавил Саакашвили.

По его словам, платить будут "местному олигарху".

"Он готов платить за собственную безопасность. Я всегда знал, что у него есть по отношению ко мне какой-то мифический страх. Он меня переоценивает", - подытожил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили анонсировал митинг на 10 декабря, во время которого активисты заблокируют подъезды к Администрации президента Украины.