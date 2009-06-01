Литвин считает, что украинцы все стерпят, а мир может и возмутиться

Продление полномочий парламента VI созыва до 2014 года может привести к изоляции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, комментируя возможность внесения изменений в Конституцию, которыми будет предусматриваться продление срока работы нынешнего состава Верховной Рады до 2014 года.

«Если есть стремление изолировать страну, то, очевидно, нужно принимать соответствующие решения», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что украинцы «все терпят, но за пределами страны положительной оценки подобные новшества не получат».

Спикер отказался сделать прогноз относительно вероятности создания коалиции в составе БЮТ и Партии регионов уже на этой неделе.

«Поскольку я не в процессе, поэтому сегодня гадать и выказывать якобы свою осведомленность я не буду», - сказал он.

«Будет - значит будет (создана коалиция), а будет... как договорятся», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что его этот вопрос «не волнует».

Отвечая на вопрос, присоединится ли фракция Блока Литвина к коалиции БЮТ и ПР в случае ее создания, В.ЛИТВИН отметил, что ему не нравится слово «присоединится», потому что это «равнозначно «прислониться». Он отметил, что фракция Блока Литвина будет работать над принятием в парламенте законопроектов.

Отвечая на вопрос, как он оценивает возможность проведения выборов Президента Украины в парламенте, В.ЛИТВИН сказал: «Будет плохо, если отнимут у народа последнее право». Вместе с тем он отметил, что вопрос заключается и в том, какие полномочия будет иметь Президент и другие ветви власти.