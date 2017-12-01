BBC Sport опубликовал видеоролик к ЧМ-2018, где Крым изображен "российским" (фото)

BBC Sport опубликовал видеанонс к чемпионату мира по футболу-2018, в котором аннексированный Крым изображен как часть соседней России. На это обратил внимание пресс-секретарь Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Адам Казновски, пишет Крым. Реалии.

«Почему на этой карте Крым показан частью России? Крым был незаконно аннексирован, является частью Украины в соответствии с международным законодательством и должен быть признан соответствующим образом», – написал он в Twitter.

Why does this map show Crimea as part of Russia? Crimea was illegally annexed, is part of Ukraine according to international law, and should be recognised accordingly. @BorisJohnson@JudithGoughFCO — Adam Kaznowski (@AdamKaznowski) November 30, 2017

На твит отреагировала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. «Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC Sport исправит», – ответила она, добавив в текст тег #crimeaisukraine (Крым – это Украина).

I suspect this is an innocent mistake, which I am sure @BBCSport will correct. #crimeaisukraine — Judith Gough (@JudithGoughFCO) November 30, 2017

На момент публикации материала ролик уже убрали с сайта BBC и из аккаунта BBC Sport в Twitter. Однако он сохранился в кэше Google.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».