У РПЦ нет права вето на признание православными церквями мира автокефалии УПЦ КП – Филарет

Русская православная церковь не имеет права вето на признание православными церквями мира, в частности и Константинопольским патриархатом, автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, может ли РПЦ заблокировать признание автокефалии Украинской церкви другими православными церквями.

«Россия не имеет никакого права вето. Это в Совете безопасности (ООН) она имеет право вето, а в православной церкви права вето нет. И поэтому мы можем получить статус автокефальной церкви и от Константинополя, поскольку Киевская митрополия почти 700 лет была в составе Константинопольского патриархата, а в составе Московского - 300. И поэтому вселенский патриарх считает Украину своей канонической территорией. И может предоставить документ об автокефалии украинской церкви так же, как в 1924 году дал томос об автокефалии польской церкви на том основании, что она входила в состав Киевской митрополии», - сказал патриарх.