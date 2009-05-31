Турчинова ждет встреча с белорусским коллегой

Очередное заседание межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоится 2 июня в Чернигове.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Беларуси в Украине.

Украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, а белорусскую - первый заместитель премьер-министра Владимир СЕМАШКО.

На заседании комиссии планируется рассмотреть состояние двустороннего сотрудничества по различным сферам экономики, а также основные мероприятия по наращиванию белорусско-украинского товарооборота в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

Кроме того, предметом обсуждения станут вопросы производственной кооперации и создания совместных производств, межрегиональное и приграничное сотрудничество.

По итогам заседания предполагается подписание протокола заседания, а также мероприятий по реализации Меморандума между правительством Беларуси, Национальным банком Беларуси и Кабинетом министров Украины, Национальным банком Украины о выработке системы мер по интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях мирового финансово-экономического кризиса.