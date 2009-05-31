Тимошенко выразила соболезнование в связи с трагедией на шахте в Китае

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму соболезнование премьеру Государственного совета Китайской Народной Республики ВЕНЬ Цзябао в связи с трагедией на шахте в районе города Чунцин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в телеграмме говорится: „С глубокой скорбью восприняла известие об аварии на шахте в районе города Чунцин, в результате которой погибло и получило тяжелые ранения большое количество людей. От имени правительства Украины и от меня лично прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пострадавших в трагедии. Человеческая жизнь – это главная ценность, и жаль, что из-за трагической случайности люди потеряли своих родных и близких”.

В субботу в результате взрыва на одной из шахт в районе города Чунцин на юго-западе Китая погибли 30 горняков.