Литвин назвал 6 шагов выхода Украины из кризиса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что для выхода из кризиса прежде всего необходимо дать реальную оценку происходящему в Украине. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Луганске, представляя свое виденье, как вывести экономику с кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель парламента назвал шесть шагов выхода страны с кризисного состояния.

По словам В.ЛИТВИНА, следует произвести инвентаризацию того, что осталось в государстве. Следующими шагами он назвал налаживание конструктивной и качественной работы с бизнесом, отказ от квотного принципа формирования власти, сокращение государственного аппарата минимум на треть и незамедлительное налаживание диалога с Россией.

«Эти шаги очевидны, нуждаются в радикальных решениях и силе воли», - резюмировал В.ЛИТВИН.