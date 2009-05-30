Кабмин уволил зампредседателя правления Нафтогаза

Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА.

Текст соответствующего распоряжения Кабмина (№554-р от 27 мая) обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, В.ТРИКОЛИЧ уволен в соответствии с поданным заявлением.

Напомним, В.ТРИКОЛИЧ был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 9 января 2008 года.

В.ТРИКОЛИЧ с февраля по апрель 2000 года занимал должность зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины", а с апреля 2000 года по июль 2004 года - первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.