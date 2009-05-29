Эксперты подталкивают ПР и БЮТ в мегакоалицию

Политические эксперты считают создание коалиции при участии Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов единственной возможностью сегодня для выхода Украины из политического противостояния и минимизации следствий финансово-экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политологи выразили сегодня, подводя политические итоги недели.

Так, по мнению президента аналитического центра «Открытая политика» Игоря ЖДАНОВА, политическая элита сегодня “тотально делегитимизирована”, а общий уровень доверия к ней в обществе достаточно низкий. Кроме того, в Украине кроме противостояния по линии “власть-оппозиция” существуют дополнительные линии напряжения и конфликта по линиям “Президент–правительство” и “Президент-парламент”. По словам эксперта, “никакая страна не выдержит такие постоянные политические войны”.

Учитывая это, И.ЖДАНОВ считает, что надо в корне изменить политическую атмосферу и поэтому актуально создание мегакоалиции, которая даст возможность стабилизировать политическую систему и сосредоточить усилие на преодолении последствий экономического кризиса. Он заметил, что при таком объединении и БЮТ, и ПР понесут определенные “электоральные потери”. Но считает, что они будут кратковременными, если такой коалиции удастся достичь позитивных результатов в экономике и хозяйстве страны.

И.ЖДАНОВ обратил внимание, что результаты последних социологических опросов свидетельствуют о росте сторонников объединения БЮТ и ПР в обществе, и добавил, что часть народных депутатов фракции НУ-НС в беседе с ним высказалась за поддержку такого шага. Поэтому, отметил он, сегодня депутаты ожидают решения лидеров – Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА, от которых зависит будущее коалиции, а, следовательно, и страны.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также отметил, что сегодня понимание и поддержка создания широкой коалиции очень высока. По его мнению, принципиально, чтобы в ее состав вошли БЮТ и ПР, а если в ней примут участие другие парламентские фракции, то будет только лучше стране.

По мнению директора PR-группы Polittech Тараса БЕРЕЗОВЦА, в случае объединения БЮТ и ПР потеряют часть поддержки избирателей. Однако, считает эксперт, это именно тот момент, когда эти политические силы “должны понять, что в конечном того, несмотря на рейтинговые потери, это будет именно то решение, которое будет полезным не только стране и которого ожидают граждане, а которое, в конце концов, принесет позитивный результат для этих политических сил”.

Вместе с тем Т.БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что руководство этих партий не просчитывает возможные результаты и не смотрит “на несколько шагов вперед”. Хотя, считает он, еще есть шанс для создания широкой коалиции и на протяжении следующего, последнего в этой сессии, месяца работы парламента переговоры между БЮТ и ПР можно финализировать.

В противном случае, считают эксперты, страна может “пойти вразнос” из-за того, что как власть, так и оппозиция будут тратить ресурсы на политическую борьбу вместо того, чтобы работать над преодолением последствий мирового финансово-экономического кризиса.