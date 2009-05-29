Губернатор Закарпатья подаст в суд на Тимошенко... за выговор

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ обжалует выговор от правительства Юлии ТИМОШЕНКО в суде.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил сам губернатор.

По словам О.ГАВАШИ, о выговоре он услышал исключительно от журналистов. «Обратите внимание, заседание Кабмина состоялось 27 мая. На него меня не приглашали, не сообщали, что будет рассматриваться такой вопрос. Невзирая на то, что 25 мая я встречался с министром Кабинета министров, и мы обсуждали кадровые вопросы, а также договорились о встрече на следующей неделе. Более того, никакой информации о принятом распоряжении не получил ни я как руководитель области, ни облгосадминистрация», - уточнил О.ГАВАШИ.

Как отметил О.ГАВАШИ, такие события его уже и не удивляют, потому что «именно такой стиль работы является типичным для правительства и его руководительницы». «Премьер любит о своих самых «оригинальных» решениях сообщать стране и людям, которых эти решения касаются, через прессу», - добавил председатель Закарпатской ОГА.

В то же время он подтвердил, что председателю Иршавской РГА Максиму ХОХЛОВУ действительно 27 августа 2008 года исполнилось 60 лет. Поскольку он успешно справлялся с возложенными на него обязанностями руководителя района, и выразил желание и в дальнейшем работать, руководство облгосадминистрации приняло решение обратиться в центральные органы власти с предложением продлить ему срок полномочий. В определенные законом сроки соответствующее представление было направлено в Секретариат Президента Украины и Кабинет министров Украины. “Подчеркиваю, представление было сделано в соответствии с действующим законодательством и в определенные сроки”, - сказал губернатор.

Секретариат Президента Украины, по словам руководителя Закарпатья, согласовал представление, однако Кабинет министров его не поддержал, при этом никакого обоснования этого несогласования не было приведено.

Таким образом, отметил председатель ОГА, в области складывалась ситуация, когда очередной район оставался без руководителя. И это при том, что уже длительное время в Закарпатской области остаются вакантными 9 должностей председателей и заместителей председателей райгосадминистраций, некоторые из них - с 2007 года. Областная и районные государственные администрации, придерживаясь всех требований действующего законодательства, на протяжении 2008-2009 годов направили в Кабинет министров 12 представлений относительно согласования назначений на должности заместителя председателя облгосадминистрации, председателей и заместителей председателей райгосадминистраций. Ни одну из кандидатур на назначение Кабмин не согласовал.

О.ГАВАШИ также уточнил, что, согласно законодательству, он не имеет права ни назначить, ни увольнять руководителей района, это исключительная прерогатива Президента Украины. Учитывая это, председатель Закарпатской ОГА обратится с иском к правительству в суд. «Это распоряжение Кабмина буду обжаловать в суде. Как глава облгосадминистрации я не нарушил ни одной буквы закона», - прокомментировал руководитель Закарпатья.

Как сообщалось, 28 мая в 17.45 на Правительственном портале появилось информационное сообщение о том, что на заседании правительства 27 мая объявлен выговор председателю Закарпатской облгосадминистрации О.ГАВАШИ. В тексте Распоряжение отмечается, что выговор объявлен за неподобающее выполнение Закарпатским губернатором служебных обязанностей, что заключается в нарушении законодательства в части допущения пребывания на государственной службе лица после достижения им предельного возраста. В частности, «установлено, что председатель Иршавской райгосадминистрации Максим ХОХЛОВ (которому 27 августа 2008 года исполнилось 60 лет) до сих пор находится на госслужбе, в то время как правительство не поддержало предложение облгосадминистрации относительно продления срока его полномочий».