Балога призвал Ющенко согласиться с требованием Тимошенко

Экс-глава Секретариата Президента, один из лидеров партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО освободить Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Единого Центра».

По словам В.БАЛОГИ, Президент В.ЮЩЕНКО имеет возможность подтвердить обществу свою решимость противодействовать коррупции, разобравшись с обвинениями в злоупотреблениях в Министерстве обороны.

Он отметил, что по поручению главы государства специальная комиссия тщательным образом изучила финансовую и хозяйственную деятельность военного ведомства, составлен подробный акт с цифрами и заключениями. «Данный документ уже давно лежит на рабочем столе главы государства, приведенные там факты должны побудить Верховного Главнокомандующего предпринять решительные шаги, в частности и кадровые», – заявил В.БАЛОГА.

"Президент явно поспешил, когда, еще не ознакомившись с результатами выполнения собственного распоряжения, выступил адвокатом Минобороны и персонально Юрия ЕХАНУРОВА. Не стоит выгораживать должностное лицо, против которого выдвинуты серьезные обвинения, только из-за личной симпатии к нему. Ведь применение двойных стандартов в таком деле, как борьба с коррупцией, лишь усиливает общественное разочарование в том, что это зло удастся искоренить", - убежден В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлаВКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

В Министерстве обороны опровергают все обвинения и обещают обжаловать их в судебном порядке.

20 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.

25 мая премьер Юлия ТИМОШЕНКО подписала и направила Президенту Украины В.ЮЩЕНКО представление с просьбой об отставке Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.

26 мая Президент поручил Генпрокуратуре расследовать обвинение в адрес Ю.ЕХАНУРОВА в коррупции в оборонном ведомстве.