Наливайченко вчера видел Дурдинца в Украине

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что его заместитель Тиберий ДУРДИНЕЦ находится на территории Украины и готов к сотрудничеству с Генеральной прокуратурой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя информацию о том, что Т.ДУРДИНЕЦ якобы скрывается от следствия за рубежом.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что вчера он встречался с Т.ДУРДИНЦЕМ, который подписывал документы, необходимые для расследования уголовного дела, возбужденного в отношении него Генеральной прокуратурой.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что должностные лица СБУ предоставляют все необходимые свидетельства Генеральной прокуратуре, и готовы делать это в дальнейшем. «Как только он (ДУРДИНЕЦ) возвращается с больничного, он будет сотрудничать, как и мы все, с соответствующей следственной группой в прокуратуре», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он заметил, что Генеральная прокуратура является надзорной инстанцией для СБУ. «Потому нет никакой сенсации. Деятельность одного государственного учреждения под надзором другого государственного учреждения», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, 19 мая Т.ДУРДИНЕЦ в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева был объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не выполняет решения Окружного админсуда о признании незаконным назначения его на должность заместителя председателя СБУ.

Вчера, 28 мая, и.о. генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ заявил, что Т.ДУРДИНЕЦ, по предварительным данным, находится за рубежом.