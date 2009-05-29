Луценко уверен, то выиграет все суды у газеты Bild

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что выиграет все суды у немецкой газеты «Бильд» в деле об инциденте за его участием в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Виннице.

«Я знаю, что уже два суда состоялись – второй суд состоялся два дня назад относительно печатного «Бильда», которым признано, что любые заявления, публикации или утверждения об опьянении не только моего сына, но и других членов делегации, являются только предположениями и не имеют официального подтверждения, в связи с чем их необходимо опровергнуть”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я произвольно, конечно, сейчас цитирую (решение), но суть в том, что мы уже выиграли и второй суд. И будем выигрывать столько, сколько надо», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми.

Сын министра решил судиться с газетою "Бильд". Он требует опровержения информации о вроде бы пребывании в аэропорту в составе украинской делегации в состоянии алкогольного опьянения.

Земельный суд Берлина 22 мая вынес решение о публичном опровержении материалов в немецком издании www.bild.de.

Согласно решению суда, газета «Бильд» на протяжении двух недель, в случае неподачи апелляции, должна выполнить решение Земельного суда Берлина и опровергнуть ложную информацию, распространенную в отношении сына министра – Александра ЛУЦЕНКО.

26 мая пресс-секретарь издательства Axel Springer AG Тобиас ФРЕЛИХ заявил, что издательство не намерено публиковать опровержения части статьи в газете “Бильд” (Bild) об инциденте при участии Ю.ЛУЦЕНКО и его сына в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.