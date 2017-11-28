Украинцы с оружием в руках доказали, что Европа не пойдет на компромиссы с Россией - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что 300 тыс. граждан Украины с оружием в руках на Донбассе доказали, что Европа уже не пойдет по пути компромиссов с Россией в отношении Украины.

Читайте такжеРФ разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем есть у британской армии – КлимкинКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на национальном экспертном форуме "Украина: в стремлении к равновесию".

"Когда разговариваешь со многими в Европе, кого иногда не очень правильно называть рядовыми гражданами, и говоришь, что более 300 тыс. украинцев боролись и борются с оружием в руках, вот тогда начинается понимание. Вот именно с этого начинается понимание: кто может и будет участвовать в определении судьбы Европы, а кто, соответственно, может пойти по пути каких-то компромиссов. Я считаю, что Европа уже не пойдет по пути компромиссов. Там уже поняли, что эта гибридная война, которую Россия ведет, это глобальная война против демократических институтов", - подчеркнул Климкин.

"Это не какие-то локальные действия России в одной стране", - отметил он.

По словам министра, всем понятно, кто именно стоит за референдумом в Нидерландах по Соглашению об ассоциации Евросоюза с Украиной и за попыткой представителей Южной Осетии попасть в Каталонию.

"Поэтому речь идет, собственно, о будущем трансатлантического мира, как мы его понимаем, который базируется на ценностях, и место Украины на самом деле в судьбе этого мира намного важнее, чем многие здесь думают", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2016 года президент Петр Порошенко заявлял, что через военные комиссариаты на фронт на Донбассе пришло почти 300 тыс. человек.