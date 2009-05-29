Украинцы не хотят видеть БЮТ и ПР вместе (опрос)

Большинство опрошенных украинцев убеждены, что сотрудничество между БЮТ и Партией регионов невозможно из-за разногласий политических позиций.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» Александр ЛЕВЦУН, представляя результаты социсследования, проведенного центром.

В частности, не видят перспектив такого сотрудничества 56,1% опрошенных, тогда как 23,1% убеждены, что БЮТ и Партия регионов должны работать вместе, чтобы обеспечить единство и стабильность в Украине.

При этом, по словам А.ЛЕВЦУНА, 39,7% респондентов негативно относятся к тому, чтобы БЮТ и Партия регионов сформировали коалицию по итогам внеочередных выборов в Верховную Раду, в случае, если ни одной из этих политических сил не удастся этого сделать с участием других партий или блоков.

Положительно оценивают такую коалицию 22,6% респондентов, а 24,1% сказали, что им безразлично.

Комментируя результаты исследования, директор Центра социсследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что есть логическое объяснение тому, что население не поддерживает идею “так называемой ширки”.

По его словам, последние несколько лет мы были свидетелями нескольких экспериментов связанных с широким политическим компромиссом. «По состоянию на сегодняшний день любая попытка через телевизор, за счет пропаганды и агитации представить корпоративный компромисс как политический, не будет поддержана обществом», - сказал он.

При этом А.ЕРМОЛАЕВ не исключил, что силы, которые пойдут на такой компромисс, будут терять свои рейтинги, поскольку в глазах своих избирателей они будут выглядеть как непоследовательные политики.

Социологическое исследование проводилось с 13 по 22 мая во всех областях Украины, Крыма, городах Киев и Севастополе. Всего опрошено 2013 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.