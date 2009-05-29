СБУ открыла электронную справку рассекреченных материалов на Волыни

В Управлении СБУ в Волынской области открыли информационно-справочный зал рассекреченных архивных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, электронная база данных зала состоит из пяти компонентов (документы, фотоархив, научные издания, выставки и презентации, материалы СМИ) и содержит рассекреченные материалы Отраслевого государственного архива СБУ периода с 1917 по 1991 год.

Все материалы систематизированы и объединены тематически: Голодомор 1932-33гг., Деятельность ОУН-УПА, Репрессии в Украине, Вторая мировая война, Диссидентское движение и т.п.

Пока что представлено свыше четырех тысяч рассекреченных документов, более тысячи фотоматериалов, свыше 100 научно-справочных изданий. Во время презентации работники СБУ отметили, что база данных постоянно будет обновляться.

Для удобства граждан информационно-справочный зал оборудован компьютерной техникой, что позволяет одновременно работать с базой данных двум посетителям, распечатывать копии документов и записывать их на любые электроне носители информации.

По словам начальника областного управления СБУ Виктора АНДРЕЙЧУКА, информационно-справочный зал открыт на выполнение Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “О рассекречивании, предании огласке и изучении архивных документов, связанных с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине” и с целью объективного освещения истории украинского народа, содействия консолидации общества и общего доступа научных работников и общественности к архивным документам СБ Украины.