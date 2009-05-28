Янукович: кого можно сегодня запугать?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает нецелесообразным вынесение на референдум проекта изменений в Конституцию.

Об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможности вынесения на референдум проекта изменений в Конституцию.

В.ЯНУКОВИЧ считает это «ошибочным шагом» и добавляет, что «вообще это невозможно сделать». Он подчеркнул, что Президенту Украины В.ЮЩЕНКО «не нужно было играть в 2004 году в эту конституционную игру». В.ЯНУКОВИЧ считает, что В.ЮЩЕНКО должен был предлагать изменения в 2005 или 2006 годах, а не накануне президентских выборов. По его словам, нецелесообразно предпринимать такие действия «накануне выборов и играть в эту игру или пугать кого-то». «Кого можно сегодня запугать? Я считаю, что таких людей нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.