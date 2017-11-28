Лидер "русской весны" зарабатывает в Украине: раскрыты тайны бизнес-империи одного из главных захватчиков Крыма (видео)

Алексей Чалый - так называемый "народный мэр" аннексированного Севастополя в 2014 году. Журналисты раскрыли данные и документы о сотрудничестве украинских государственных компаний с фирмами лидера "русской весны".

После аннексии полуострова в 2014 году он стал "народным мэром" Севастополя. Сейчас Алексей Чалый находится в списке лиц, к которым применены санкции за поддержку захватнической политики Путина, но он и до сих пор причастен к производству электротехнических деталей в Днепре и Киеве.

Читайте такжеУ Климкина объяснили цель нового решения ООН по Крыму

Программа "Гроші" попыталась разобраться, как такое возможно, кто прикрывает бизнес сепаратиста, и почему молчит СБУ и другие органы контроля, сколько денег идет ему из бюджета и сколько он платит в украинскую казну.

Компания Чалого "Таврида электрик" после оккупации Крыма так и не была продана, судя по всему. За ней до сих пор может стоять один из главных захватчиков Крыма. Кроме того, в московском филиале ГК и до сих пор значится учредителем лично пророссийский сепаратист. Швейцарский корни компании спасают ее от санкций.

Официально в Украине работает две независимых "Тавриды" - в столице и Днепре. Более недели журналисты пытались связаться с руководством, и те не отвечали, очевидно, им есть что скрывать. Представительница "Таврида электрик Украина" по телефону заверила, что компания не имеет сейчас ничего общего с Чалым.

И журналисты нашли документы, разоблачающие российских бизнес-партнеров "Тавриды", связанных с Чалым лично.

Удалось выяснить, что за почти 4 года после аннексии Крыма "Таврида елекрик Украина" и "Таврида электрик Днепр" получили из украинского бюджета почти 32 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.