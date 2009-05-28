Ющенко о пограничниках, футболе, ЕС и уходе от советского образца

В рамках рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил отдел пограничной службы «Шегини» имени Варавина Мостисского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Вместе с председателем Государственной пограничной службы Николаем ЛИТВИНЫМ В.ЮЩЕНКО осмотрел рабочие места персонала, центр управления, музей истории отдела, общежитие личного состава. Президенту также были продемонстрированы современные технические средства охраны государственной границы.

В своем выступлении во время посещения отдела пограничной службы «Шегини» Президент Украины поблагодарил всех, кто приобщился к его обустройству и оснащению.

Глава государства отметил, что каждый пункт пересечения границы должен быть настоящей визиткой нашего государства, отражением нашей европейской принадлежности. «Особую актуальность эта задача приобретает в период подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года», – добавил Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что совместными усилиями государства и общества будет утвержден образ государственной границы Украины как границы, открытой для дружбы, сотрудничества и партнерства. По его убеждению, обретенный опыт взаимодействия Пограничной службы с местными органами власти и самоуправления нужно воплощать и в других пограничных регионах.

Как Верховный Главнокомандующий Президент отметил безусловные положительные сдвиги в деле охраны границ Украины. По его мнению, Концепция развития пограничной службы и Государственная программа «обустройство и реконструкция государственной границы» выполняются на должном уровне. Во-первых, преобразование пограничных войск советского образца в Государственную пограничную службу как современный правоохранительный орган осуществлено успешно. Изменилось не только название – происходят важные качественные изменения в ее идеологии, задачах, подходах к работе, подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Во-вторых, Государственная пограничная служба полностью перешла на контрактную систему комплектования. По словам Президента, серьезная подготовительная работа, продолжавшаяся несколько лет, позволила создать принципиально новую систему отбора и подготовки пограничников, которая действует на уровне лучших мировых стандартов. Он выразил уверенность, что это должно быть достойным образцом для всех правоохранительных структур и воинских формирований. В-третьих, глава государства отметил, что высоко оценивает создание современной системы управления Государственной пограничной службы Украины.

Отдельно в своем выступлении Президент остановился на такой важной теме, как развитие малого приграничного движения. В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня Украина находится на этапе формального завершения всех процедур с Польшей для установления режима малого приграничного движения. С украинской стороны выполнены все необходимы действия. Президент надеется, что уже в ближайшее время будет получено окончательное подтверждение от наших польских партнеров. Глава государства считает это весомым и конкретным результатом работы за последние четыре года. «Полноценное функционирование этого режима означает для наших людей и для дела европейской интеграции Украины значительно больше любых лозунгов и любых деклараций. Малое приграничное движение реально приближает нас к реализации принципа четырех свобод Европейского Союза», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также добавил, что целью Украины является максимальная либерализация визового режима со странами Евросоюза, а в перспективе – установление безвизового режима и полноценное вхождение Украины в Шенгенскую зону, политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС.

В выполнении этих задач, отметил Президент, роль пограничников особенно важна и соответственно будет требовать полноценного приведения Государственной пограничной службы Украины к стандартам ЕС.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил пограничников за патриотизм и верность присяге, а также за то, что они всегда с честью выполняют задание по обеспечению неприкосновенности государственной границы, охраны суверенных прав Украины в ее исключительной экономической зоне.

Президент поздравил их с Днем пограничника, пожелав крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, новых успехов на службе Украине.

По случаю Дня пограничника глава государства вручил государственные награды военнослужащим Государственной пограничной службы Украины. Таким образом отмечен их личный вклад в дело охраны государственной границы, обеспечения защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, а также безукоризненное выполнение воинского долга.