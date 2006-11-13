Ющенко сперва должен проверить, что Янукович скажет в США

Утверждать директивы на международные переговоры является конституционным правом Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства, это подчеркнула пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что сегодня Президент Украины подписал Указ, который определяет некоторые вопросы дальнейшего развития украинско-американских отношений в связи с рабочим визитом премьер-министра в Соединенные Штаты. Этим Указом глава государства поручил Кабинету Министров подать ему на утверждение проект директив делегации Украины во время рабочего визита премьера в США.

Глава государства, согласно Конституции (пункт 3, ст. 106), осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры – отмечает И.ВАННИКОВА.

Также право Президента утверждать директивы на международные переговоры регламентируется Указом Украины № 841 от 1996 года и соответствующим Законом Украины «О международных договорах Украины».

Президент Украины регулярно утверждает директивы на международные мероприятия с участием украинских высокопоставленных чиновников, в частности, на переговоры, где принимает участие и сам глава государства. «Так, глава Украинского государства утверждал директивы на переговоры во время Саммита Украина-ЕС (Хельсинки) и на двусторонние переговоры с премьер-министром Финляндии Матти ВАНГАНЕНОМ”, – отметила пресс-секретарь Президента.