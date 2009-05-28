В Кабмине отрицают запрет журналистам пить в самолете премьера

В Секретариате правительства утверждают, что за период пребывания Юлии Тимошенко в должности премьер-министра Украины ни одного инцидента, связанного со злоупотреблением алкоголя журналистами на борту премьерского самолета не было.

Напомним, что сегодня в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники в охране премьера о том, что Юлия Тимошенко ввела сухой закон. “Пока, правда, только на борту самолетов, которыми она пользуется во время своих визитов за границу. Запрет на спиртное касается журналистов”. Якобы запрет на спиртное для «акул пера» был введен после недавнего визита Тимошенко в Японию. «Лететь было далеко, некоторые журналисты перебрали, прямо скажем, — сказал один из сотрудников, которые обслуживают премьерский самолет. — Некоторых приходилось чуть ли не выносить на руках. Потому от греха подальше решили журналистов больше не поить. Ну а членам делегации как и раньше можно наливать спиртное». Правда, работник добавил, что «сухой закон» для журналистов из «Юлиного пула» действует только на перелет «туда». Когда летят назад, в Украину, наливают все что угодно — и вино, и водку, и коньяк, и пиво.

В связи с этим управление по связям со СМИ Секретариата КМУ распространило заявление такого содержания:

“В Секретариате Правительства с глубоким удивлением восприняли материалы, обнародованные в СМИ относительно введения запрета на употребление алкогольных напитков для журналистов на борту самолетов, которыми летает в командировку Глава Правительства.

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров заявляет, что за период пребывания Юлии Тимошенко в должности Премьер-министра Украины ни одного инцидента, связанного со злоупотреблением алкоголя журналистами не было.

Сообщаем журналистам, которые во время поездок с Премьером интересуются не информацией, а спиртным: журналистский пул сопровождает Премьер-министра с целью обеспечения освещения рабочих и официальных визитов Юлии Тимошенко в СМИ, а не отдыхает за счет Правительства, употребляя алкогольные напитки.

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров призывает журналистов при подготовке своих материалов руководствоваться лишь проверенной достоверной информацией, а в случае отсутствия такой обращаться в любое время к ответственным работникам пресс-службы и Секретариата КМУ.

Заявляем, что ни пресс-служба, ни Секретариат Правительства никогда не применяли никаких действий, связанных с ограничением деятельности представителей СМИ”.