Богословской кажется, что она одна стоит целой партии Януковича?

На следующей неделе Партия регионов даст оценку действиям народного депутата Украины Инны БОГОСЛОВСКОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он назвал И.БОГОСЛОВСКУЮ «амбициозной женщиной». По словам В.ЯНУКОВИЧА, «ей кажется, что она способна одна выполнить все, что обещала Партия регионов, все программы, которые мы планировали».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, Партия регионов «скажет свое слово и, скорее всего, на следующей неделе».

Как сообщал УНИАН, 25 мая И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что прекращает членство в Партии регионов, и объявила о своем намерении принять участие в президентских выборах.