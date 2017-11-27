Недопуск консула на судебное заседание говорит о политическом характере дела Сущенко – МИД

Недопуск украинского консула на судебное заседание свидетельствует о политическом характере дела, которое ведет РФ против незаконно задержанного и арестованного украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27 ноября продлить на 2 месяца, до 30 января 2018 года, срок содержания под стражей украинского журналиста Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что суд в очередной раз отказал защите в изменении меры пресечения Сущенко на другую, не связанную с содержанием под стражей, что свидетельствует о давлении на него и предвзятости российских судебных органов.

"Закрытый режим судебного заседания, отклонение судом ходатайства о допуске консула к участию в судебном заседании в качестве общественного защитника, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, подтверждают целенаправленный политический характер дела против Сущенко", - заявляют украинские дипломаты.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ принять все возможные правовые и политические меры с целью освобождения и возвращения в Украину гражданина Украины - журналиста Сущенко", - подытожили в МИД.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

27 ноября Московский городской суд продлил Сущенко срок ареста до 30 января 2018 года.

По словам адвоката Марка Фейгина, пока защита ознакомился с 5-го по 10-й том дела. Он добавил, что украинский адвокат Сущенко Евгений Пронин из Украины будет подавать иск против российской стороны за содержание Сущенко под стражей более 14 месяцев.