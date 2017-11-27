Тайное становится явным: правозащитники через суд добились рассекречивания конфискации "денег Януковича"

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство истца - общественной организации Transparency International (TI) - об истребовании документов о засекречивании решения Краматорского суда о конфискации «денег Януковича» в рамках судебного иска по рассекречиванию решение о конфискации. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании суда.

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Оно началось с рассмотрения ходатайства истца о приобщении к делу документов, которые стали основанием для засекречивания решения Краматорского суда, который конфисковал так называемые «деньги Януковича» в доход государства. Суд удовлетворил это ходатайство, а следовательно следующее заседание по делу TІ против Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и ГП «Информационные системы» назначено на 14.30 19 декабря.

Представитель истца Максим Костецкий объяснил, почему Transparency International требует рассекретить решение суда: «У нас есть приговор Краматорского суда Донецкой области, которым якобы было конфисковано 1,5 млрд долларов Януковича, и этот приговор был засекречен постановлением Военной прокуратуры сил АТО и экспертным заключением ГПУ. В своем ходатайстве мы просим показать эти решения, чтобы понять мотивы засекречивания. Мы хотим понять, почему этот приговор засекречен. Возможно, ГПУ пытается скрыть какие-то свои огрехи процессуальные или юридические. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы это решение не было в будущем обжаловано в международных судебных инстанциях, поскольку, если международные суды отменят это решение, то Украина вынуждена будет вернуть эти деньги».

Как сообщал УНИАН, 28 марта Краматорский городской суд принял решение о спецконфискацию 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании «Газ Украины-2020» Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

Президент Украины Петр Порошенко заявил тогда, что конфискованные средства пойдут, в первую очередь, на укрепление украинской армии.

22 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура предпринимает шаги, чтобы засекретить решение Краматорского городского суда, которым были конфискованы средства Януковича и его окружения. «Решение Краматорского суда... Мы действительно делаем шаги, чтобы засекретить данное решение с целью обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее не свидетеля, а лица, заключившего соглашение», - сказал он.

Тогда Луценко заявил, что «никаких юридических секретов у нас нет, но для нас очень важно обеспечить безопасность свидетеля, тем более, есть уже следующие лица, которые помогают нам идти тем же путем в отношении других активов». Он заверил, что «этот член преступной организации, который пошел на соглашение со следствием, согласился на активное участие и получение денежного вознаграждения за участие в фиктивном предпринимательстве и легализации средств преступной организации».

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявил о потере контакта со швейцарскими правоохранителями по вопросу 460 кг золота соратника Януковича.