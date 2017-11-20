460 кг золота соратника Януковича: Луценко заявил о потере контакта со швейцарскими правоохранителями

Генеральная прокуратура Украины и швейцарские правоохранители потеряли контакт по вопросу арестованных 460 кг золота, которое принадлежит одному из членов окружения бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам во время брифинга генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Швейцария подтвердила нам то, что это золото действительно обнаружено. После этого мы пока что не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами", - заявил он.

В то же время он отметил, что планирует отправить в Швейцарию одного из своих заместителей для выяснения ситуации. Также Луценко отказался сказать, кому принадлежит арестованное золото.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в одном из банков Швейцарии обнаружены полтонны золота соратника экс-президента Украины Януковича. Луценко добавил, что проводятся необходимые мероприятия, чтобы средства были арестованы и переданы в бюджет Украины. По данным СМИ, это золото принадлежит семье Кацуб.