Ющенко указал Медведько на приватизационный список Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре Украины проверить на соответствие законодательству распоряжения Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1517-р о перечне хозяйств, подлежащих продаже.

Об этом говорится в письме Президента в адрес генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, сообщает пресс-служба главы государства.

«Обращаю Ваше внимание на то, что решение правительства относительно приватизации отдельных предприятий, включенных в указанный перечень, не отвечает требованиям действующего законодательства», – отмечает глава государства.

В частности, по мнению Президента, ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г.И. Петровского», Мукачевский завод «Точприбор», Феодосийская судостроительная компания «Море» и Херсонский государственный завод «Паллада» обеспечивают обороноспособность государства, изготовление и ремонт оружия, военной техники, то есть являются предприятиями, которые, в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества», не подлежат приватизации.

В.ЮЩЕНКО также отмечает, что открытые акционерные компании «Турбоатом», «Научно-исследовательский институт атомного и энергетического насосостроения», «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» относятся к предприятиям топливно-энергетического комплекса, приватизация которых, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных принципах их реализации», должна проходить после утверждения Кабинетом Министров Украины программ развития стратегических отраслей экономики.

«Учитывая изложенное, прошу проверить соответствие распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1517-р требованиям действующего законодательства, при наличии оснований принять необходимые меры реагирования», – отмечает Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом № 359/2009 остановил действие своего предыдущего указа № 1178/2008, которым был наложен запрет на приватизацию «Турбоатома», генерирующих компаний и ряда других объектов. В частности, указом № 1178/2008 отменялось распоряжение Кабмина от 3 декабря №1517-р о включении в список государственных пакетов акций, которые приватизируются в 2009 году, ОАО «Турбоатом», «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго», «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Мукачевский завод «Точприбор», а также отменялась подготовка к продаже в 2009 году Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и Херсонского государственного завода «Паллада».