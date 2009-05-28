Бессмертный объяснил, почему ушел из Секретариата

Роман БЕССМЕРТНЫЙ подал заявление об отставке от должности заместителя главы Секретариата Президента по собственному желанию, поскольку недавно согласно решению политсовета “Нашей Украины” он был утвержден в должности исполняющего обязанности председателя Центрального исполнительного комитета партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал: «Я всегда придерживался той позиции, что нельзя занимать две должности одновременно - политическую и административную»

«Я собираюсь сосредоточиться на работе в партии», - добавил он.

В 2007 году Р.БЕССМЕРТНЫЙ оставил должность главы Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» в связи с переходом на работу в Секретариат Президента.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Р.БЕССМЕРТНОГО от должности заместителя главы Секретариата Президента.