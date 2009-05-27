Ющенко уволил начальника Центра спецопераций СБУ
21:53, 27 мая 2009Политика
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Текст на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Сергея ЧАЛОГО от должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Другим указом В.ЮЩЕНКО освободил Анатолия МАТИОСА от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
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