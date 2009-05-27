Ющенко: Петлюра - наш современник, единомышленник и соратник

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил торжественный вечер по случаю 130-летия со дня рождения председателя Директории, главного атамана войск УНР Симона Петлюры, состоявшийся в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня чтим память великого украинца - Симона Васильевича Петлюры. Фигура, безусловно, знаковая; фигура, которая занимает особое место в нашей украинской истории. Человек, который стал одним из символов украинского государственного строительства ХХ века», - сказал Президент.

Он напомнил биографию Симона Петлюры, который еще до Первой мировой войны был известен как публицист и литературный критик, активный деятель Революционной украинской партии и поборник украинской национальной идеи. «В великой волне Украинской революции он вырастает в ведущего политического и государственного лидера. Как член Украинской Центральной Рады, генеральный секретарь военных дел УНР Петлюра сыграл решающую роль в создании украинской национальной армии. Именно он в конце 1917 года сформировал Гайдамацкий кош Слободской Украины, вместе с которым выступил против большевистской агрессии. Как никто другой он понимал: «В борьбе вырастает сила, развивается сознательность, набирает животворной энергии национальная воля, борьба ставит на повестку дня вопрос об организации национальных сил, о стальных, прочных формах этой организации», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Именно Симону Петлюре, по словам Президента, пришлось возглавить Украинскую республику и одновременно ее войско в самое критическое для молодого государства время. «В условиях одновременной войны с большевиками и деникинцами Симон Петлюра взял на себя историческую ответственность за судьбу Родины и сделал все возможное, чтобы отстоять украинскую независимость», - сказал он.

Впоследствии Симон Петлюра возглавил Государственный центр УНР в экзиле и до последнего дня продолжал бороться за свободу Украины. «Петлюра, как никто другой, был опасен для коммунистической империи. 25 мая 1926 года выстрелы большевистского агента оборвали его жизнь», - напомнил В.ЮЩЕНКО.

В своем выступлении Президент опроверг стереотипы, которые были сформированы в отношении украинского лидера и глубоко укоренены в общественное мнение. «Не потому ли имя Петлюры и до сих пор не должным образом не чтят в государстве, за которое он отдал жизнь?» - задал риторический вопрос Президент.

Он выразил убежденность, что теперь «время жить своим умом. Время стать самими собой и научиться уважать себя и свою собственную историю, помнить своих собственных героев. Время взглянуть на нашу историю родным, чистым взглядом. Время оценивать ее с украинских, а не навязанных извне позиций».

«Из дали современности видим, что Симон Петлюра был наиболее сильным, стойким и реально мыслящим из лидеров Украинской революции», - отметил В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, главной причиной поражения было отсутствие подлинного единства национальных политических сил и их лидеров в двадцатые годы ХХ века, когда личные амбиции ставились выше государственных и общенациональных интересов.

Тем не менее, констатировал Президент, Симон Петлюра победил: провозглашение независимости Украины в 1991 году - это его наибольшая и окончательная победа. «В этом смысле он наш современник, наш единомышленник и наш соратник. Нам и сегодня нужны его дух, преданность украинской цели, твердость, целеустремленность, его опыт и мудрый совет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал откровенно признать - если не объединимся сейчас, не наведем порядок в стране, то угроза национальной государственности может стать вполне реальной. «Украина - это нация. Украина - это государство. Украина сама справится. И сама изберет тот путь и тот способ, как защитить свою безопасность и независимость и как выстроить равные отношения даже с намного большими партнерами», - подчеркнул Президент.

Он также призвал всем угрозам и вызовам противопоставить наше национальное единство, осознание государственности как высшей ценности, которая гарантирует Украине стабильность, прогресс и достойное место в европейской семье народов.

«Как Президент Украины делаю и буду делать все для консолидации украинской нации, украинской политической элиты. Важной и необходимой составляющей этого процесса считаю восстановление нашей исторической памяти. Эту работу будем продолжать, какое бы сопротивление она не вызывала у украинофобов внутри страны и за ее пределами», - заявил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, только тогда, когда такие фигуры, как Симон Петлюра, будут должным образом оценены и чествованы, украинское общество окончательно излечится от постимперских болячек и начнет по-настоящему уважать себя.

«Я прошу украинскую интеллигенцию, ученых, журналистов, представителей власти делать все возможное, чтобы вернуть Украине ее великие имена», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент обратился к присутствующим с призывом быть достойными своих славных предшественников, уважать их великие дела и пожелал непоколебимой веры в будущее Соборного Украинского Государства.