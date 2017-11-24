Юнкер встретился с Порошенко и отметил, что отношения между Украиной и ЕС движутся в правильном направлении

Саммит "Восточного партнерства" не является саммитом расширения ЕС или вступление Украины в блок, однако отношения движутся в правильном направлении.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед саммитом "Восточного партнерства", отвечая на вопрос о европейских стремлениях Украины, пишет Европейская правда.

"Это не саммит расширения ЕС или о вступлении Украины в него", - заявил он.

"Меня не все устраивает в том, как развиваются наши отношения, однако в основном все идет в правильном направлении", - добавил президент Еврокомиссии.

По словам Юнкера, на саммите речь пойдет прежде всего о развитии и углублении отношений со странами-партнерами, в том числе и с Украиной.

"Отношения должны быть консолидированы, и они такими будут", - заявил он.

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Кроме того, как сообщили на сайте Администрации президента, президент Петр Порошенко встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, они обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС и пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета.

Стороны обсудили пути реализации инициативы Порошенко относительно интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынок ЕС.

Отдельное внимание собеседники обратили на подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году.

Отметим, что Порошенко прибыл на саммит "Восточного партнерства", который состоится сегодня, 24 ноября, в Брюсселе.