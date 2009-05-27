Литвин: правоохранительная система - это вооруженные отряды партий

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не испытывает морального удовлетворения в связи с принятием Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно противодействия взяточничеству)", ужесточающего ответственность за взяточничество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

"Я не испытываю глубокого морального удовлетворения в связи с принятием этого закона", - заявил В.ЛИТВИН.

Причина тому, сказал он, - состояние правоохранительной системы Украины, которая на сегодняшний день, по словам В.ЛИТВИНА, представляет собой ни что иное, как "вооруженные отряды партий".

Спикер считает, что в подобной ситуации закон, ужесточающий ответственность за взяточничество, вплоть до пожизненного заключения, может быть неадекватно использован в период выборов путем "использования этих отрядов для того, чтобы кого-то показательно покарать".

Еще одним фактором, ставящим, по мнению В.ЛИТВИНА, под вопрос действенность данного закона, является состояние судебной системы в Украине.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины (о противодействии взяточничеству). Эту законодательную инициативу поддержали 364 народных депутата из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон предусматривает пожизненное заключение за получение взятки в крупном размере для судей, следователей и прокуроров и 15 лет заключения для чиновников.