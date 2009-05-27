Луценко пришел в Кабмин с охраной
15:07, 27 мая 2009Политика
4681
Министр явился на заседание - отстранение не считается?
Отстраненный от выполнения обязанностей главы Министерства внутренних дел Юрий Луценко принял участие в заседании Кабинета министров в среду.
Об этом журналистам сказал министр обороны Юрий Ехануров.
Журналисты также видели охрану Луценко в Кабмине.
Как известно, 15 мая Верховная Рада поручила Кабмину отстранить на неделю Луценко от выполнения обязанностей министра, а также провести служебное расследование инцидента, который произошел 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter