Луценко пришел в Кабмин с охраной

Отстраненный от выполнения обязанностей главы Министерства внутренних дел Юрий Луценко принял участие в заседании Кабинета министров в среду.

Об этом журналистам сказал министр обороны Юрий Ехануров.

Журналисты также видели охрану Луценко в Кабмине.

Как известно, 15 мая Верховная Рада поручила Кабмину отстранить на неделю Луценко от выполнения обязанностей министра, а также провести служебное расследование инцидента, который произошел 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Украинская правда