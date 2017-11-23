На Женском конгрессе обсуждают вопросы объединения усилий женщин для решения проблем в обществе (прямая трансляция)

Участники обсуждают, как мотивировать женщин-лидеров из разных сфер деятельности к солидарности, а также успешный опыт объединения усилий женщин для решения проблем в обществе.

Модератор:

Олеся Жулинская, директор по связям с общественностью «Кока-Кола Украина»

Спикеры:

Ева Руминская-Зимни, член Программного совета Польского Женского Конгресса

Фиона Бакли, преподаватель кафедры государственного управления и политики в Университетском колледже в Корке, Ирландия, и соучредитель Ирландской группы 50/50

Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД»

Тамара Смовженко, ректор Университета банковского дела Национального банка Украины

Наталья Климовська, проректор по развитию и коммуникациям Украинского Католического Университета

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве при участии первых лиц государства открылся 1-й Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Цель проведения конгресса, организованного по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности» – это объединение успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Конгресс длится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечение женщин к процессу миротворчества и сектора безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиление гендерного образования и просвещения.