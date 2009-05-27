Томенко предупреждает, что его не будет в коалиции ПР – БЮТ

Вице-спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО заявил, что его не устраивает коалиция БЮТ и Партии регионов. Об этом он заявил вчера во время визита в Днепропетровск, передает ИА «Новый мост».

«Если будут БЮТ и Партия регионов – меня в этой коалиции не будет. И это поддержу не только я, но и другие депутаты БЮТ. А вот если в коалиции будут такие партии, как БЮТ, Партия регионов, «Наша Украина» и Блок Литвина – такую коалицию я поддержу», – сказал Н.ТОМЕНКО

Как напоминает «Новый мост», 24 мая лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что возглавляемая им партия ведет переговоры по созданию коалиции с Блоком Юлии ТИМОШЕНКО и другими политическими партиями.

Кроме этого, во время визита в Днепропетровск, вице-спикер ВР объяснил, что в своих обвинениях Секретариата Президента, он имел в виду команду экс-главы Секретариата Виктора БАЛОГИ.

«Я имел в виду команду БАЛОГИ, потому что он является идеологом этой политики, также я имел в виду расстановку кадров в Киевской области на «хлебные должности». Я иска в суд еще не получал, и сомневаюсь в том, что Секретариат Президента его подаст. У меня есть практика работы в таких ситуациях», – сказал Николай ТОМЕНКО.

В интервью журналу «Фокус», напоминает «Новый мост», Н.ТОМЕНКО заявлял о коррупции в Секретариате Президента. 15 мая пресс-служба Президента сообщила, что Секретариат Президента Украины готовит обращение в суд по поводу защиты собственной репутации как государственного органа в связи с дискредитационными заявлениями народного депутата Н.ТОМЕНКО. Секретариат будет требовать в судебном порядке признать заявления Н.ТОМЕНКО не соответствующими действительности и обязать парламентария опровергнуть распространенную им информацию.