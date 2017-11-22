Киевский суд отдал оппозиционную казахскую журналистку под поручительство нардепа

Апелляционный суд Киевской области отменил меру пресечения суда первой инстанции журналистке из Казахстана Жанар Ахмет в виде содержания под стражей и отдал ее на поруки народного депутата Украины Светлане Залищук.

Об этом сообщила сама Залищук на своей странице в Facebook.

«Только что казахскую оппозиционную журналистку Жанар Ахмет мне отдали на поруки. Сегодня она будет с сыном. За справедливость все же надо бороться. При рассмотрении апелляции напомнили прокуратуре, что красная карточка Интерпола когда-то висела в базе и рядом с именем Рефата Чубарова. Как-то быстро забываем историю», - пишет она.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября Киево-Святошинский суд Киевской области арестовал Ахмет, которая уехала из Казахстана из-за преследования, на 18 дней.

Таким образом, журналистка должна была находиться в СИЗО еще 15 дней, с учетом уже проведенного там времени. Защита намерена обжаловать это решение.

«Мы считаем, что судья незаконно приобщила к делу справку о том, что Ахмет отказано в предоставлении статуса беженца. Это была не заверенная нотариально ксерокопия. Как эта справка могла попасть в прокуратуру? Прокуратура не является стороной в её миграционном деле. Мы будем подавать апелляцию», - заявил адвокат журналистки Владислав Грищенко.

Ахмет после решения суда объявила голодовку.

Власти Казахстана инкриминируют журналистке статью 177 (мошенничество) Уголовного кодекса. Защита настаивает на том, что Жанара уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным.

Теперь согласно процедуре в течение 18 дней власти Казахстана должны направить запрос об экстрадиции, и украинская сторона должна будет принять решение.

22 октября стало известно, что в Киеве задержана казахскую журналистку и блогера Жанар Ахмет. Как сообщил Грищенко, журналистку задержали 21 октября из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана. В Казахстане журналистке инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 177 (мошенничество) Уголовного кодекса страны.

Журналистку поместили в изолятор временного содержания в городе Вышгород.

Жанара Ахмет была вынуждена уехать в Украину из Казахстана в марте 2017 года. На родине против нее возбудили несколько дел, которые журналистка считает политически мотивированными.

В Киеве Жанара Ахмет жила вместе с 9-летним сыном.