Лавринович предлагает усовершенствовать Регламент ВР

Первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) предлагает внести изменения в Регламент Верховной Рады Украины с целью усовершенствования законодательной процедуры.

Соответствующий проект постановления за № 4533 зарегистрирован 25 мая в Верховной Раде.

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, изменения к Регламенту необходимы для того, чтобы предотвратить случаи внутрипарламентской “волокиты” при подготовке законопроектов к рассмотрению в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривается установить ограничительный – 60-дневный срок главному комитету для подготовки заключения по законопроекту, который готовится ко второму и третьему чтениям. Если же на протяжении установленного срока комитет не определит своей позиции относительно внесенных субъектами права законодательной инициативы предложений и поправок к законопроектам, то сравнительная таблица, подготовленная секретариатом комитета, включает все соответствующие предложения и поправки, по каждой из которых Верховная Рада Украины и должна будет определиться путем голосования. В то же время, для больших по объему проектов устанавливается несколько больший – 90-дневный срок для подготовки комитетами соответствующих заключений.

“Принятие данного проекта Постановления Верховной Рады Украины обусловлено неединичными случаями, когда профильные комитеты парламента по тем или иным причинам затягивают подготовку заключений по законопроектам, которые находятся у них на проработке и должны рассматриваться парламентом в режиме второго или третьего чтений. Вследствие этого некоторые законопроекты годами находятся на проработке в комитетах, а их последующее рассмотрение парламентом существенно замедляется. К тому же депутатское большинство, сформированное в комитете, может по сугубо политическим причинам блокировать принятие заключения относительно нежелательного законопроекта, субъектом инициирования которого был представитель другой фракции, то есть злоупотреблять своим положением”, - поясняет А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время депутат напоминает, что в части 3 статьи 96 Регламента Верховной Рады Украины содержатся предписания, которые позволяют народным депутатам Украины – субъектам права законодательной инициативы - действенно влиять на включение в повестку дня сессии законопроекта, по которому профильный комитет в 30-дневный срок не принял заключение относительно целесообразности его включения в повестку дня сессии. “Таким образом, комитеты не могут блокировать рассмотрение парламентом законопроектов в режиме первого чтения. К сожалению, в режиме последующих - второго и третьего - чтений такая правовая логика законодательной процедуры развития не получила. Для решения данной проблемы и предлагаются предусмотренные этим проектом изменения к Регламенту Верховной Рады Украины”, - отмечает депутат.