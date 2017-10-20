Парубий подписал закон о выступлениях российских артистов в Украине только после разрешения СБУ

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора) (№6682).

Согласно данным на сайте парламента, спикер подписал закон сегодня, 20 октября.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора) (№6682).

Законом устанавливается, что в случае, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны -агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.

СБУ рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ относительно оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в мероприятии в течение 10 дней с момента получения запроса.

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После получения ответа от СБУ об отсутствии таких оснований организатор заключает договор с соответствующим гастролером.

При заключении договора организатор должен учесть, что законные основания для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.

Также устанавливается, что организатор гастрольного мероприятия, который нарушил требования статей 3 и 4 настоящего закона, несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат.

Кроме того, в законе отмечается, что при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, разжиганию национальной, классовой, социальной, религиозной и другой вражды, к пропаганде войны, терроризма, экстремизма, сепаратизма, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики.

Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, который обнародован на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств.

Среди прочего, определяется, что участник гастрольного мероприятия – это физическое лицо, которое принимает участие в публичном выступлении перед зрителями во время гастрольного мероприятия, участвовало или участвует в его создании как автор аудиовизуальных произведений, сценария и/или текстов или диалогов, режиссер-постановщик, продюсер и т.п.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.