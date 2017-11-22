Экс-министр Клименко стал фигурантом дела о госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко к государственной измене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Правоохранители получили дополнительные материалы, что бывший чиновник во время пребывания на посту своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", – сообщает СБУ.

На основании собранных сотрудниками СБУ материалов Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры 17 ноября 2107 года начала еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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Это статья о государственной измене, ее санкции предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Напомним, с 24 декабря 2012 года работал Министром доходов и сборов Украины в правительстве Азарова.

Александр Клименко сбежал из Украины в 2014-м после отставки правительства Азарова. В Генпрокуратуре утверждают, что вместе с бизнесменом Александром Курченко они нанесли Украине убытков на сумму более 3 миллиардов гривень. Только за время Євромайдана экс-министр доходов и сборов вывел 788 миллионов долларов из Украины. Против него открыто два уголовных производства – за отмывание денег и незаконное возмещение НДС. За это Клименко грозит до 12 лет лишения свободы.

Как известно, ранее экс-министра подозревали в злоупотреблении властью и служебным положением. Подозрение появилось через два месяца после его побега в Россию. Но долгое время продвижения по этому делу не было, поскольку подозрение так и не вручили. Существенное продвижение в деле состоялось в марте 2017 года, когда Голосеевский райсуд Киева дал разрешение на заочное расследование в отношении Клименко.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2017 года правоохранители провели 183 обыски в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко и членам его семьи, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Несколько этажей здания являются собственностью Клименко и членов его семьи. В частности, обыски коснулись медиахолдинга "Вести" и группы компаний "Юнисон", которые расположены в "Гулливере".