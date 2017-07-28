Суд арестовал имущество Клименко и связанных с ним компаний на сумму шесть миллиардов гривень

В ходе расследования дела преступной организации Александра Клименко военные прокуроры Генеральной прокуратуры Украины приняли участие в рассмотрении 258 ходатайств в судах относительно мер обеспечения уголовного производства. Об этом в соцсети написал генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеДело Януковича-Клименко: в ГПУ рассказали о выигранных судебных разбирательствах"Наибольшее их количество (163) касалась наложения ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены", - отметил генпрокурор.

Он уточнил, что за промежуточными результатами подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

"Под стражей остается 9 человек, еще 18 человек находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн", - сообщил он.

По данным генпрокурора, имущество подозреваемых арестовано на сумму 900 млн грн. "Сумма арестованного имущества Александра Клименко и его аффилированных компаний достигает еще 6 млрд грн", - подчеркнул Луценко, добавив, что работа продолжается.

Как сообщал УНИАН, 14 июля представители правоохранительных органов провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

По словам Матиоса, военная прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной полиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации расследования по делу преступной организации Януковича-Клименко".