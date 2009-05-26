КПУ проголосует за отставку Васюника, он - «пещерный националист»

Фракция КПУ будет голосовать за освобождение Ивана ВАСЮНИКА от должности вице-премьер-министра Украины и Юрия ЕХАНУРОВА - от должности министра обороны Украины.

Об этом сообщил в интервью УНИАН лидер фракции Петр СИМОНЕНКО.

Говоря о И.ВАСЮНИКЕ, он отметил, что “нужно сегодня освобождать правительство от пещерных националистов, которые сегодня уже провалили, мне кажется, и 2012 год (речь идет о Евро-2012 - УНИАН).

П.СИМОНЕНКО также сообщил, что фракция КПУ проголосует и за отставку Ю.ЕХАНУРОВА. При этом он отметил, что Ю.ЕХАНУРОВ – это “только исполнитель”. По его словам, “главнокомандующий - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, и его нужно вместе с Ю.ЕХАНУРОВЫМ за эти преступные действия по ослаблению обороноспособности страны увольнять”.

П.СИМОНЕНКО не исключил, что фракция КПУ может поддержать какие-то кадровые назначения в правительстве.

По его словам, решение фракция КПУ будет принимать с учетом многих факторов. “Если это будет нормальный, порядочный человек и специалист, то мы подумаем”, - сказал он.

Лидер коммунистов отметил, что “если это очередное политическое шоу только для того, чтобы сегодня иметь людей в должности и готовиться к выборам, и вытягивать деньги, то фракция никогда за это голосовать не будет”.

П.СИМОНЕНКО отметил, что у фракции КПУ “принципиальная позиция”, и она будет исходить из того, что “нужно сегодня для Украины и для народа”.