Могилевич наврал Кремлю, что купил Ющенко?

Известная журналистка Юлия Латынина предполагает, что Семен Могилевич, объявленный ФБР главой российской мафии номер один, сумел убедить российскую власть, что интересы Росукрэнерго в Украине защищены на самом высоком - президентском уровне.

Свою версию событий Латынина рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы":

"Трудно сказать, насколько Могилевич был близок, к кому он был близок в российской власти, но достаточно известно, что в 2003 году была зарегистрирована фирма «Eural Trans Gas» в венгерском поселке Чабды четырьмя физическими лицами с уставным капиталом 12 тысяч долларов. И так получилось, что именно этой фирме была отдана фактически монополия на экспорт туркменского газа через Россию. Причем согласно договору, подписанному между Путиным и Туркменбаши, для того чтобы это сделать, пришлось отказаться от практики двойного гражданства между Россией и Туркменией. То есть 140 тысяч российских граждан были проданы в рабство Туркменбаши за то, чтобы фирма «Eural Trans Gas», за которой – уже тогда ФБР говорило – стоит Семен Могилевич, могла экспортировать с прибылью российский газ.

Видимо, Могилевич, который издавна специализировался на Восточной Европе, убедил своих партнеров, что у него всё в Восточной Европе, в Венгрии, еще где, схвачено. Вообще, было фантастическое могущество на тот момент у г-на Могилевича."

Юлия Латынина также предполагает, что «РосУкрЭнерго» - это собственность Могилевича, а не Фирташа :" «РосУкрЭнерго», как известно, номинально принадлежит г-ну Фирташу. Но понимаете, в чем дело? Господин Фирташ и в «Eural Trans Gas» работал на Могилевича, вернее г-н Фирташ и в «Eural Trans Gas» работал на фирму, которую ФБР считает связанной с Могилевичем. А от Могилевича, понимаете, не уходят, это как от ГРУ: вход – рубль, выход – два. Вот если бы мне сказали, что кто-то работал на «Merrill Lynch», а потом на «Salomon Brothers» – ради бога. А если сначала Могилевич, а потом на себя – я не верю. Это значит, что скрысил. Крыс убивают. Фирташ у нас живой и здоровый.

И вот случилась «РосУкрЭнерго», которая получила право экспорта российского газа на Украину в самый тяжелый момент конфликта между Россией и Украиной. И у меня есть гипотеза.

Гипотеза состоит в том, что это была такая разводка, вполне себе бандитская, что в Кремль пришли и сказали: «Да мы тут этому Ющенко… Вот дайте нам право экспорта газа, мы этого Ющенко купим». Понятно, что «РосУкрЭнерго» могло функционировать только с ведома самых высших российских должностных лиц, потому что газ – это наше всё. С другой стороны, постоянно были слухи, что «РосУкрЭнерго» типа это карман Ющенко.

Так вот проблема заключалась в том, что нашим сказали, что Ющенко куплен, а Ющенко не знал, что его купили. И кончилось всё тогда, когда г-н Фирташ (как я уже сказала, я не думаю, что он делал самостоятельно) вдруг покупает перед «Газпромом» Астраханское газоконденсатное месторождение за 80 млн. долларов, вместо «Газпрома». Т.е. как это? Получается, что деньги выделяли на одно – скажем, на г-на Ющенко, а они использованы совсем для другого. И после этого у Могилевича начались проблемы. В конце концов он был арестован, и вот теперь его судят".

Как известно, Могилевичу и его бизнес-партнеру Некрасову инкриминируют неуплату 1,5 миллиона долларов налогов фирмой «Арбат-Престиж». Латынина видит сходство этого процесса и судебного процесса над Ходорковским. Она считает, что оба процесса интересно характеризуют российскую власть: "Обоих судят не за то. Ходорковского судят на самом деле за то, что прозрачная компания не вписывалась в непрозрачную структуру режима". Могилевич же расплачивается за то, что "пошутил" с властью: " Почему полтора миллиона долларов написано в обвинении? Но, согласитесь, нельзя же в обвинении, допустим, написать: «Слушай, пацан, ты, в натуре, обещал нам купить Ющенко, а вместо этого заныкал бабки и стал покупать себе газовые месторождения в России». Так что написано то, что написано, – написано, что он совладелец «Арбат-Престижа», который недоплатил три с половиной копейки налогов".