Комитет ВР поддержал разграничения полномочий председателя КГГА и мэра

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата Верховной Рады.

На заседании комитета отмечалось, что законопроектом предлагается существенно обновить положения действующего закона с целью изменения системы организации власти в столице, перераспределения полномочий между органами исполнительной власти (Киевской городской государственной администрацией) и органами местного самоуправления (Киевским городским советом, районными в городе Киеве советами и их исполнительными органами) и их должностными лицами.

Члены комитета акцентировали внимание на положениях проекта, которые предусматривают устранение практики выполнения полномочий исполнительных органов местного самоуправления местными государственными администрациями и совмещение полномочий председателя Киевской горгосадминистрации и Киевского городского председателя и сосредоточения исполнительных функций в едином исполнительном органе городского самоуправления города Киева, который возглавляет Киевский городской председатель.

Проект содержит также положение об одновременном существовании двух должностей: председателя районного в городе Киеве совета (статья 14-2) и председателя исполнительного комитета районного в городе Киеве совета (статья 14-3), которые избираются соответствующим советом на срок полномочий совета.

Как сообщал УНИАН, проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" зарегистрирован в парламенте 13 мая 2009 г. под номером 4463.

Текст документа обнародован на сайте ВР. Авторами проекта являются народные депутаты из всех фракций.