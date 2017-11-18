Общественный деятель заявила о нарушении прав человека из-за выдворения граждан Грузии

Доктор философии Университета Лотарингии (Франция), общественный деятель Виолетта Москалу пожаловалась на систематические нарушения прав человека, свободы слова и преследование политических оппонентов украинской властью.

Об этом говорится в заявлении Москалу, переданном агентству УНИАН.

По ее словам, 17 ноября в Киеве похитили из дома грузинского журналиста Рустави-2 Тамаза Шавшишвили, сотрудника одного из самых популярных грузинских телеканалов, вместе с его друзьями Зурабом Цинцадзе, Вано Надирадзе и Мамуком Абшидзе.

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«Журналист Томаш Шавшишвили, который в течение последних трех лет работает в Украине с официальной аккредитацией Министерства информационной политики Украины, был арестован Службой безопасности Украины в своей квартире. Представители украинской власти жестко избили журналиста, положили мешок на голову, заковали в наручники и привезли в аэропорт "Киев" в Жулянах, чтобы выдворить за пределы страны и отправить в Тбилиси. Пока информация о нахождении грузинского журналиста отсутствует. В Украине у него осталась жена-украинка на 8-м месяце беременности», – утверждает Москалу.

По ее информации, задержанные находились на территории Украины на законных основаниях и получили в установленном законом порядке виды на жительство на территории Украины.

«Во время безосновательного задержания, лишения свободы и противоправного вывоза Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе, Вано Надирадзе, Мамука Абшидзе, Георгия Рубашвили, Михеила Абзианидзе и Давида Макишвили было нарушено не только законодательство Украины в отношении иностранцев, но и ряд статей Конституции Украины (ст. 26, 28, 29, 33, 36, 55, 57, 59, 64, 68)», – отметила Москалу.

Она сообщила, что по фактам безосновательного задержания, лишения свободы и противоправного вывоза Георгия Рубашвили, Михеила Абзианидзе и Давида Макишвили их адвокатами подана жалоба к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, заявление о возбуждении уголовного дела и заявления в суд об обжаловании противоправных действий государственных органов.

Как сообщал УНИАН, СБУ сообщила о выдворении накануне сразу 8 граждан Грузии. По оценке спецслужбы, деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

«Все действия сотрудников правоохранительных органов осуществлены в соответствии с требованиями национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины», – заявили в пресс-центре СБУ.