Ющенко определился, кто возглавит его штаб на выборах

Начальником центрального избирательного штаба Виктора Ющенко может стать руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк.

Как сообщают источники "Украинской правды", об этом объявил сам Ющенко во время одного из совещаний.

По словам источников, Ющенко подчеркнул, что выступает против создания своих предвыборных штабов по вертикали областных администраций.

Поэтому руководителем его штаба не может быть глава секретариата президента Вера Ульянченко.

В свою очередь, Тарасюка и Ющенко связывают близкие отношения, поскольку Тарасюк с 2005 года занимает должность руководителя Государственного управления делами и занимается вопросами жизнедеятельности президента.

Кроме того, Тарасюк является куратором самых крупных проектов президента и его жены – создание "Мыстецького арсенала" и "Больницы будущего".

Игорь Тарасюк имеет отношение к компании "Мироновский хлебопродукт" и торговой марке "Наша ряба".

Украинская правда