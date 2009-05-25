Литвин обвинил БЮТ в политическом рейдерстве

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что создание парламентской следственной комиссии по расследованию обстоятельств продажи акций телеканала „Интер” связано с обострением политической борьбы в канун выборов и это можно рассматривать как „политическое рейдерство”.

Об этом спикер сказал в эфире программы „Евгений Киселев. Наверху” на телеканале ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

„Сегодня ведется борьба за медиа-ресурс, поэтому я это рассматриваю как политическое рейдерство в канун политической борьбы, которая будет обостряться с приближением президентских выборов, и вполне очевидно, что этого (создание ТСК) не надо было бы делать, тем более, что надо было бы тогда отказаться от своих пылких призывов о свободе слова и о том, что не надо проверять бизнес, а это также бизнес, а правительство наложило мораторий на проведение проверок бизнесовых структур”, - заявил В.ЛИТВИН.

Такие следственные комиссии, по словам спикера, должны давать право оппозиции контролировать власть. „Но хорошую идею у нас как всегда разорили в зародыше, и сегодня две наибольшие фракции ПР и БЮТ имеют единственные возможность (создавать ТСК). Поскольку у них есть больше 150 депутатов. А этого достаточно, чтобы утраивать комиссии, они будут делать все, чтоб превратить этот инструмент в инструмент политического противостояния, сведения политических счетов”, - заметил В.ЛИТВИН.

Относительно канала „Интер”, то спикер обратил внимание, что это щепетильный вопрос касается человека, ушедшего из жизни. „Есть родные и близкие, надо было бы поинтересоваться их точкой зрения, если мы люди, и храним человеческое измерение своих действий”, - считает В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, парламентская ВСК по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер» была создана 19 мая по настоянию фракции БЮТ.

Председателем ВСК избран депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ, а его заместителем - депутата от Партии регионов Анна ГЕРМАН. Комиссия будет работать на протяжении года, а отчет будет заслушан на протяжении 6 месяцев.

Справка УНИАН. Бывший владелец "Интера" И.Плужников, который владел 71% акций телеканала, умер в июне 2005 года. Вскоре после этого его вдова продала 61% компании нынешнему первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

Инициатор создания Временной следственной комиссии относительно "Интера" депутат от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО заявлял, что имеются данные о том, что передача прав собственности на телеканал осуществлена незаконным путем.

В апреле этого года министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявлял, что в милиции не отвергают, что нотариально засвидетельствованная копия поручения на передачу права собственности телеканала "Интер" от имени И.Плужникова в части его подписи и фамилии сфальсифицирована. Со своей стороны оппозиционная Партия регионов считает, что БЮТ такой инициативой хочет взять под контроль наибольший телеканал страны.