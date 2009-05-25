Богословская ушла из ПР и засобиралась в Президенты

Член Партии регионов Инна Богословская заявила о своем выходе из партии и намерении баллотироваться на должность президента.

Об этом говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой в понедельник.

"Я принимаю ответственное решение: я выхожу из Партии регионов и объявляю о своем намерении победить на президентских выборах 2010 года в Украине. Я начинаю борьбу, чтобы стать президентом Украины с целью обеспечить государству работу, порядок и веру", - говорится в заявлении.

"Вопрос: "Кто виноват?" – вопрос вчерашнего дня. Президентские выборы 2010 года должны дать ответ на вопрос: "Что делать?" Именно стратегические вопросы внешней и внутренней политики, безопасности, прав и свобод граждан должны входить в сферу ответственности президента", - считает Богословская.

Она подчеркнула, что стратегия развития Украины создана и обоснована ее командой еще четыре года назад. Прошедшие годы лишь доказали правильность Плана развития страны и необходимость его воплощения в жизнь.

"Государственный нейтралитет и гарантии безопасности, развитие внутреннего рынка и национального производства, ставки на образование и активную социальную политику – вот лишь некоторые цели моей программы, которые являются чрезвычайно актуальными для нашей страны", - сказала Богословская.

Она считает, что "кризис заставляет нас сконцентрироваться на трех ценностях: работа, порядок и вера".

"Активное участие государства в обеспечении занятости населения, государственные гарантии достойной зарплаты каждого, кто готов работать, повышение производительности труда и создание новых рабочих мест под государственные заказы – первоочередные задачи новой власти", - сказала Богословская.

"Добиться ответственности власти за злоупотребление и коррупцию – главная задача нового президента Украины при наведении порядка в государстве. Безопасность человека, неотвратимость наказания преступников – главная цель. Полный бюджет, чистота и благоустройство домов и путей – прямой результат наведения порядка в стране", - считает она.

"Обществу и государству необходимо вернуть веру в себя, в собственные силы, в способность Украины самостоятельно избирать свой путь и свою судьбу. Нам необходимо вернуть веру в то, что избиратели действительно решают судьбу страны. Нам необходимо помочь всем, кто этого хочет, найти веру в Бога и вечные ценности", - заявила Богословская.

Украинская правда