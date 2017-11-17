"Находили оружие и взрывчатку": в госохране рассказали о попытках покушения на Порошенко

С 2014 года на президента Украины Петра Порошенко фиксировалось несколько попыток покушения. Об этом сообщил начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в интервью "Обозревателю".

"Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, оно еще расследуется", - отметил Гелетей.

По его словам, это был самый сложный период с точки зрения обеспечения безопасности. "Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения", - заявил глава УГО.

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Также он сообщил, что часто накануне появления президента на определенных мероприятиях находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

"Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много", - подытожил Гелетей.

Как сообщал УНИАН, ранее было совершено покушение на народного депутата Игоря Мосийчука. Вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли охранник Мосийчука и бывший правоохранитель Мормель. Еще три человека пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.