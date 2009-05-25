Ющенко возле Украинского дома встретили пикетом
10:30, 25 мая 2009Политика
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Проходит форум «Власть и бизнес – партнеры»
Около 1 тыс. предпринимателей пикетируют Украинский дом, где проходит форум «Власть и бизнес – партнеры» при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, с требованием обеспечить им условия для труда.
Как передает корреспондент УНИАН, они стоят перед Украинским домом и держат транспаранты: «Дайте возможность нормально работать», «Нет - политизации предпринимательства», «Мы – граждане Украины. Мы имеем право на труд» и другие лозунги.
Президента Украины во время прибытия в Украинский дом пикетирующие встретили громкими возгласами.
На данный момент пикетирование Украинского дома продолжается.
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