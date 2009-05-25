Ющенко возле Украинского дома встретили пикетом

Около 1 тыс. предпринимателей пикетируют Украинский дом, где проходит форум «Власть и бизнес – партнеры» при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, с требованием обеспечить им условия для труда.

Как передает корреспондент УНИАН, они стоят перед Украинским домом и держат транспаранты: «Дайте возможность нормально работать», «Нет - политизации предпринимательства», «Мы – граждане Украины. Мы имеем право на труд» и другие лозунги.

Президента Украины во время прибытия в Украинский дом пикетирующие встретили громкими возгласами.

На данный момент пикетирование Украинского дома продолжается.