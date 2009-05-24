Тягнибока обещают выдвинуть кандидатом в президенты

Лидер ВО «Свобода Олег ТЯГНИБОК станет кандидатом от националистических сил на следующих президентских выборах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение единогласно проголосовали 500 делегатов ХХ съезда Всеукраинского объединения «Свобода» сегодня в Киеве.

Делегаты решили, что после официального старта президентской кампании ВО «Свобода» должно провести еще один съезд и официально выдвинуть О.ТЯГНИБОКА кандидатом в Президенты.

Как отметил сам лидер объединения, отвечая на вопрос о возможном результате, «Свобода» идет на выборы, чтобы побеждать».

Он убежден, что нынешняя ситуации в стране способствует победе националистических сил.

Кроме того, О.ТЯГНИБОК сообщил, что в последнее время в ряды «Свободы» приходит всё больше новых членов.

По его совам, недавно Хмельницкая областная организация Конгресса украинских националистов (КУН) в полном составе перешла в «Свободу». В то же время, он отметил, что “Свобода” не торпедирует события, и не пытается вовлечь в свои ряды представителей других партий.

О.ТЯГНИБОК также сообщил, что в объединение уже вступили много ученых и представители научной элиты.

Отвечая на вопрос о применении избирательных технологий во время президентской кампании, О.ТЯГНИБОК заявил, что они не планируют применять какие-то схемы для поощрения избирателей.

«У нас нет таких средств, чтобы покупать голоса избирателей», - отметил политик.

Он считает, что в ближайшее время в партии будет создан экономический научный совет, который будет формировать предложения, касающиеся развития экономики государства.

По словам О.ТЯГНИБОКА, «Свобода» сегодня является мощной политической силой и готова взять на себя ответственность за ситуацию в стране.