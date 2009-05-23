Ющенко: коммунисты сегодня - самая коммерческая сила

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что фракция Коммунистической партии превратилась в коммерческую структуру.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

«Коммунисты сегодня - самый дорогой жетон, самая коммерческая политическая сила, которая, очевидно, в этой ситуации практически обыграет всех. Нет ни одного решения, которое могла бы провести премьер-министр, не посоветовавшись с «товарищами». А советы эти недешевы. В самом широком смысле этого слова, я хочу сказать, чтобы никто не подумал…», - отметил Президент.