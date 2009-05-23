Ющенко: коммунисты сегодня - самая коммерческая сила
01:21, 23 мая 2009Политика
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Ключевое слово "премьер-министр"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что фракция Коммунистической партии превратилась в коммерческую структуру.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».
«Коммунисты сегодня - самый дорогой жетон, самая коммерческая политическая сила, которая, очевидно, в этой ситуации практически обыграет всех. Нет ни одного решения, которое могла бы провести премьер-министр, не посоветовавшись с «товарищами». А советы эти недешевы. В самом широком смысле этого слова, я хочу сказать, чтобы никто не подумал…», - отметил Президент.
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